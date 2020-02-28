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Немецкие клубы установили непревзойденный рекорд еврокубков

Бундеслига рулит.

Немецкие клубы установили непревзойденный рекорд еврокубков

Немецкие клубы установили исторический рекорд по количеству побед в стартовых матчах весенней части еврокубков.

На данный момент команды из Германии выиграли все 8 матчей плей-офф в рамках Лиги Чемпионов и Лиги Европы (матч РБ "Зальцбург" – "Айнтрахт" состоится сегодня).

Отметим, что "Байер" и соперник "Шахтера" по 1/8 финала - "Вольфсбург" выиграли обе встречи 1/16 финала Лиги Европы против "Порту" и "Мальме" соответственно.

Свой первый матч на данном этапе выиграл и "Айнтрахт", одолев РБ "Зальцбург".

Напомним, что "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг", также одержали победы в первых матчах в 1/8 финала Лиги Чемпионов над "Челси", "Пари Сен-Жермен" и "Тоттенхэмом" соответственно.

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