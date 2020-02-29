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В преддверии первого в своей истории чемпионства в АПЛ "Ливерпуль" представил коллекцию ретро формы

70-е – 80-е года были расцветом "красных".

&quot;Ливерпуль&quot;
Фото: EPA/UPG
"Ливерпуль"

Корабль английского "Ливерпуля" на всех парусах летит к первому в своей истории триумфу в Английской Премьер-Лиги.

До досрочного завоевания чемпионства подопечным Юргена Клоппа необходимо набрать лишь 12 очков, и практически никто уже не сомневается, что так и будет.

В преддверии этого события клуб представил необычную коллекцию одежды, которая напоминает стиль 80-х.

В процессе представления линейки приняли участие защитники Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Роберто Фирмино.

На форме красуется старая эмблема мерсисайдцев.

Фото: ФК "Ливерпуль"
Фото: ФК "Ливерпуль"
Фото: ФК "Ливерпуль"

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