Корабль английского "Ливерпуля" на всех парусах летит к первому в своей истории триумфу в Английской Премьер-Лиги.
До досрочного завоевания чемпионства подопечным Юргена Клоппа необходимо набрать лишь 12 очков, и практически никто уже не сомневается, что так и будет.
В преддверии этого события клуб представил необычную коллекцию одежды, которая напоминает стиль 80-х.
В процессе представления линейки приняли участие защитники Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Роберто Фирмино.
На форме красуется старая эмблема мерсисайдцев.
90's vibes. ⚡— Liverpool FC Retail (@LFCRetail) February 28, 2020
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