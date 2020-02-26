Болельщиков "Ливерпуля" просят пройти карантин после поездки на матч против "Атлетико" из-за коронавируса

Часть фанатов летела домой через аэропорт в Бергамо.

Болельщиков "Ливерпуля", которые посещали матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" (0:1), просят изолировать себя из-за возможного заражения на коронавирус, сообщает Liverpool Echo.

Дело в том, что часть фанатов добиралась из Мадрида через аэропорт в Бергамо, который находится в регионе Ломбардия, где объявлено чрезвычайное положение.

Ранее по распоряжению премьер-министра Италии Джузеппе Конте были отменены спортивные соревнования в регионах Венето и Ломбардия.

Кроме того, в регионах Пьемонт, Фриули, Венеция-Джулия, Эмилия-Романья и Лигурия соревнования будут проводиться без зрителей.

"Ливерпуль" лидирует в Английской Премьер-Лиге, набрав 79 очков после 27 туров. Ответный матч ЛЧ против "матрасников" состоится на "Энфилде" 11 марта.