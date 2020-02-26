В музей Роналду на острове Мадейра выстроится еще большая очередь.

Португальца Криштиану Роналду не удивишь его собственными статуями и бюстами, но такой у него еще не было.

Известный шоколатье Хорхе Кардозу создал шоколадную скульптуру нападающего "Ювентуса" в натуральную величину.

Работа была представлена на карнавале в Оваре, центре одноименного муниципалитета в составе округа Авейру в Португалии.

На сотворение скульптуры у Кардозу ушло около 200 часов.

Реакция самого "натурщика" на произведение Кардозу пока неизвестна.

Однако уже известно, что после завершения карнавала статую выставят в музее Роналду на острове Мадейра.