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Роналду провел 1000-й матч в карьере, в котором повторил уникальный рекорд Серии А

Криштиану совместил два события.

Роналду провел 1000-й матч в карьере, в котором повторил уникальный рекорд Серии А
Криштиану Роналду с партнерами празднует историческое достижение
Фото: EPA/UPG

В 25-м матче Серии А лидер чемпионата – "Ювентус" на выезде встречался со СПАЛом – командой, которая замыкает турнирную таблицу чемпионата.

"Старая синьора" одержала рутинную победу 2:1.

На матч лидера и аутсайдера пришлось историческое футбольное событие - Криштиану Роналду сыграл свой 1000-й матч в карьере.

Роналду сыграл два матча за вторую команду лиссабонского "Спортинга" и 31 - за основную. 292 игры он провел в футболке "Манчестер Юнайтед", 438 - за "Реал" и уже 73 - за "Ювентус".

Также, 164 поединка пришлись на сборную Португалии.

Что касается результативности игрока, то до поединка против СПАЛа CR7 сумел отличиться 724 голами.

Конечно, португалец не мог пройти мимо, чтобы не установить что-то неординарное. Так и произошло. Это случилось на 39-й минуте.

Криштиану забил свой очередной гол в чемпионате. Причем сделал это в 11-м матче подряд.

Таким образом, Роналду повторил уникальное и, казалось бы, вечное достижение легенды "Фиорентины" Габриэля Батистуты, который в сезоне 1994/95 установил этот рекорд.

А заодно довел число забитых голов до красивой цифры - 725.

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