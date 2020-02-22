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На чемпионате мира по биатлону тренер россиянина Логинова работал по аккредитационной карте украинской делегации

Александр Касперович взял аккредитацию у сборной Украины, чтобы попасть на трассу.

На чемпионате мира по биатлону тренер россиянина Логинова работал по аккредитационной карте украинской делегации
Владимир Брынзак
Фото: Украинский биатлон

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прояснил ситуацию относительно тренера российского биатлониста, чемпиона мира в Антхольце Александра Логинова - Александра Касперовича, который воспользовался украинской аккредитацией на ЧМ.

"Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте тренеру Александру Касперовичу, не соответствует действительности. Он не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену", - цитирует Брынзака "Украинский биатлон".

"Нарушение было замечено спортивным директором IBU, который связался с нами с требованием сдать аккредитацию для ее аннулирования.

Это требование мы выполнили и предоставили объяснения IBU. Вчера же эта аккредитация нам была выдана снова и ею пользуется наш представитель. Ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у тренера Касперовича. После установления фактов и наших пояснений, других вопросов или претензий со стороны IBU к нам не было", - подытожил украинский функционер.

Напомним, что сегодня в Антхольце итальянская полиция провела обыск в номере Логинова и изъяла его личные вещи. Также обыск был проведен в номере его тренера Касперовича.

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