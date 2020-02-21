Футболист "Интера" забил в шестом матче Лиги Европы подряд: между 5-м и 6-м голом прошло 5 лет

Ромелу Лукаку забил в первом же матче за "Интер" в Европе.

Накануне прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В болгарском Разграде "Лудогорец" принимал "Интер".

Миланская команда одержала прогнозируемую, комфортную победу – 2:0. Голы в составе гостей на счету датчанина Кристиана Эриксена и бельгийца Ромелу Лукаку.

Отметим, что бельгиец отличился в шестом матче турнира подряд.

При этом между пятым и шестым результативным матчем Лукаку в Лиге Европы прошло около пяти лет - Ромелу не играл в Лиге Европы с сезона-2014/2015, когда выступал за "Эвертон".

Рекорд по результативным матчам подряд в турнире принадлежит англичанину Алану Ширеру, который в 2005 году забил за "Ньюкасл" в восьми матчах Кубка УЕФА подряд.

26-летний Лукаку перешел в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года. В текущем розыгрыше Серии А форвард провел за команду 24 матча и забил 17 мячей.