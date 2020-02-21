Болельщики "Бенфики" подверглись нападению после матча с "Шахтером"

Один из фанов португальской команды обратился в больницу.

В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.

После матча болельщики "Бенфики" подверглись нападению, сообщает sportarena.com.

Португальские фанаты, покидая стадион ОСК "Металлист", были атакованы неизвестными. Нападение было совершенно ввиду бездеятельности харьковской полиции, отмечает издание.

Один из болельщиков "Бенфики" был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью.

Ответный матч на лиссабонском "Эштадиу да Луш" пройдет в следующий четверг, 27 февраля.