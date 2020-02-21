Пятов установил личный антирекорд в еврокубках

В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" не без проблем переиграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.

"Горняки" в очередной раз пропустили в рамках Лиги Европы: на этот раз в воротах "Шахтера" отметился Луиш Пицци на 66-й минуте, который реализовал пенальти.

Интересно, что первый номер дончан и сборной Украины Андрей Пятов установил личный анти-рекорд. Голкипер в еврокубках пропустил в 24-м поединке подряд, сообщает isport.ua.

Последний раз, когда 35-летний украинец смог отстоять "на ноль" было в феврале 2017 года, когда "Шахтер" на той же стадии турнира обыграл "Сельту" со счетом 1:0.