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Пятов установил личный антирекорд в еврокубках

Голкипер "Шахтера" вновь пропустил.

Пятов установил личный антирекорд в еврокубках
Андрей Пятов
Фото: EPA/UPG

В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" не без проблем переиграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.

"Горняки" в очередной раз пропустили в рамках Лиги Европы: на этот раз в воротах "Шахтера" отметился Луиш Пицци на 66-й минуте, который реализовал пенальти.

Интересно, что первый номер дончан и сборной Украины Андрей Пятов установил личный анти-рекорд. Голкипер в еврокубках пропустил в 24-м поединке подряд, сообщает isport.ua.

Последний раз, когда 35-летний украинец смог отстоять "на ноль" было в феврале 2017 года, когда "Шахтер" на той же стадии турнира обыграл "Сельту" со счетом 1:0.

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