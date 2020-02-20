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В команде Формулы-1 "Мерседес" придумали рулевое колесо, работающее как штурвал самолета

Ноу-хау от чемпионской команды. 

В команде Формулы-1 "Мерседес" придумали рулевое колесо, работающее как штурвал самолета
Фото: championat.com

В Барселоне стартовали предсезонные тесты команд Формулы-1.

Команды начали день с аэродинамических тестов, а когда трасса прогрелась, переключились на длинные серии кругов.

Они-то и позволили обнаружить необычное техническое решение на новом болиде "Мерседес W11". На видеозаписи отчетливо видно, как при выходе на прямую 6-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон немного тянет рулевое колесо к себе - и в этот момент передние колеса слегка сходятся друг к другу.

И наоборот - при подходе к повороту пилот немного вдавливает руль.

Т.е. создается эффект наподобие штурвала самолета.

Более того, на приборной панели можно заметить "маркер", который загорается при выполнении маневра.

Подобная система может иметь ряд преимуществ. Например, она может быть направлена на уменьшение износа шин, уменьшение лобового сопротивления, что автоматически влияет на аэродинамику болида. Кроме того, происходит эффективное перераспределение воздушных потоков.

Не исключено, что в команде хотят использовать его во время гонок, но здесь возникает вопрос в легальности такого решения и его соответствия техническому регламенту.

В свою очередь, технический директор команды из Сильверстоуна SportPesa Racing Point Энди Грин считает, что это решение соответствует регламенту.

"Насколько мы видим на видео, это устройство является частью рулевого управления. В регламенте сказано, что гонщик может изменять положение передних колес при помощи рулевого управления. В какой плоскости – в правилах не уточняется", - цитирует специалиста f1news.ru.

Лишь уточним, что Racing Point является клиентской командой "Мерседес" и позитивные высказывания Грина вполне объяснимы.

Убедят ли доводы независимую комиссию ФИА – большой вопрос.

Для сравнения приведем пример боевых машин Racing Point этого года (розовый) с прошлогодним чемпионским болидом Мерседес W10.

Получается практически клон.

Фото: ru.motorsport.com

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