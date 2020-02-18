Перенос Гран-При Китая будет стоит Формуле-1 как минимум 43 млн долл.

Формула-1 потеряет около 43 млн долл. из-за эпидемии коронавируса, сообщает GrandPX.

По информации источника, после объявления о переносе Гран-При Китая в силу вступил протокол форс-мажорной ситуации, который приостанавливает финансовые обязательства промоутеров гонки и Формулы-1.

В случае, если этап не состоится, промоутерам не придется платить взнос за его проведение.

Формула-1 лишится доходов не только от взноса, но и от телевизионных прав, а также продажи атрибутики. По подсчетам экспертов, только прямые убытки гоночной серии составят около 43 млн долл.