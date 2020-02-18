Статусный марафон отменили из-за коронавируса

Токийский марафон в этом году не состоится.

Один из шести главных марафонов мира, Tokyo Marathon, отменили из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает irunning.com.ua.

По этому поводу 38 тыс. бегунов со всего мира получили соответствующее известие, отмечает издание.

В Японии, в том числе и в Токио, были подтверждены случаи заражения COVID-19 (коронавирус). В связи с этим организаторами мэйджора было принято непростое решение о частичной отмене марафона с целью обеспечения безопасности участников.

Организаторы приняли решение отменить массовый забег, то есть не будут участвовать полуэлитные атлеты, любители, участники благотворительных программ, а также полностью отменен старт на 10 км.

Однако марафон в Токио, запланированный на воскресенье, 1 марта, состоится для элитных бегунов (200 участников), а также для бегунов-колясочников.