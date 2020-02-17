Игрок запорожского "Мотора" возглавил список лучших снайперов Лиги Чемпионов

Белорусский разыгрывающий "Мотора" Борис Пуховский возглавил список лучших снайперов гандбольной Лиги Чемпионов по итогам 12-ти игровых недель.

33-летний лидер запорожской команды в последнем матче против "Вардара" (28:38) забросил 7 мячей и опередил экс-лидера гонки бомбардиров, украинца Владислава Остроушко, чей "Еврофарм" уже выбыл из турнира.

У Пуховского теперь 68 голов, у Остроушко – 65.

Лучшие снайперы Лиги Чемпионов:

Борис Пуховский (Мотор) – 68 голов Владислав Остроушко (Еврофарм) – 65 Тимур Дибиров (Вардар) – 62 Уго Деска (Монпелье) – 61 Алекс Гомес (Барселона) – 60 Эмиль Якобсен (ГОГ) – 59