Игрок запорожского "Мотора" возглавил список лучших снайперов Лиги Чемпионов

Белорусский разыгрывающий "Мотора" Борис Пуховский возглавил список лучших снайперов гандбольной Лиги Чемпионов по итогам 12-ти игровых недель.
33-летний лидер запорожской команды в последнем матче против "Вардара" (28:38) забросил 7 мячей и опередил экс-лидера гонки бомбардиров, украинца Владислава Остроушко, чей "Еврофарм" уже выбыл из турнира.
У Пуховского теперь 68 голов, у Остроушко – 65.
Лучшие снайперы Лиги Чемпионов:
- Борис Пуховский (Мотор) – 68 голов
- Владислав Остроушко (Еврофарм) – 65
- Тимур Дибиров (Вардар) – 62
- Уго Деска (Монпелье) – 61
- Алекс Гомес (Барселона) – 60
- Эмиль Якобсен (ГОГ) – 59
- … 17. Айденас Малашинскас (Мотор) – 53