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Игрок запорожского "Мотора" возглавил список лучших снайперов Лиги Чемпионов

Борис Пуховский возглавил гонку бомбардиров.

Игрок запорожского "Мотора" возглавил список лучших снайперов Лиги Чемпионов
Борис Пуховский
Фото: ГК "Мотор"

Белорусский разыгрывающий "Мотора" Борис Пуховский возглавил список лучших снайперов гандбольной Лиги Чемпионов по итогам 12-ти игровых недель.

33-летний лидер запорожской команды в последнем матче против "Вардара" (28:38) забросил 7 мячей и опередил экс-лидера гонки бомбардиров, украинца Владислава Остроушко, чей "Еврофарм" уже выбыл из турнира.

У Пуховского теперь 68 голов, у Остроушко – 65.

Лучшие снайперы Лиги Чемпионов:

  1. Борис Пуховский (Мотор) – 68 голов
  2. Владислав Остроушко (Еврофарм) – 65
  3. Тимур Дибиров (Вардар) – 62
  4. Уго Деска (Монпелье) – 61
  5. Алекс Гомес (Барселона) – 60
  6. Эмиль Якобсен (ГОГ) – 59
  • … 17. Айденас Малашинскас (Мотор) – 53
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