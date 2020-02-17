В "Барсе" зреет скандал: президент запустил кампанию по созданию себе позитивного имиджа и негативного – для лидеров команды

Руководство "Барселоны" наняло компанию I3 Ventures, чтобы продвигать определенную имиджевую кампанию, сообщает, Marca.

При этом перед компанией была поставлена задача создать позитивный имидж президенту "Барселоны" Хосепу Бартомеу, а также основным руководителям.

Вместе с тем, в отношении лидеров и ветеранов команды вроде Жерара Пике и Лионеля Месси, а также бывших легенд клуба - например, Хави, Карлеса Пуйоля и экс-тренера Хосепа Гвардиолы задачи ставились совершенно противоположные, а именно, провести работу над ухудшением их имиджа.

Кроме того, в негативе выставлялись основные соперники Бартомеу на предстоящих выборах президента "Барсы".

В клубе не отрицают факта оплаты за создание позитивного продвижения, однако, заявили, что не несут ответственности за негативные материалы.

Напомним, футболисты "Барселоны" были возмущены тем, как президент клуба вел переговоры по Неймару.