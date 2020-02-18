Уайлдер заявил, в каком раунде нокаутирует Фьюри

В ближайшее воскресенье проверим, какой из Деонтея предсказатель.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал понять, в каком раунде нокаутирует британца Тайсона Фьюри в реванше.

"В первом бою я хотел любой ценой дать зрителям нокаут. Я просто желал завершить бой нокаутом. Я дважды отправил Фьюри на канвас, он поднялся, и это был спорный момент, - цитирует американца Boxing News 24.

"Когда я нокаутирую Фьюри, наверняка получу признание, которое заслужил много лет назад. Ты можешь не получить этого, когда желаешь, но подобные вещи всегда приходят вовремя.

Просто не моргайте глазами, и точка. Будьте очень внимательны в третьем раунде. Фьюри говорит о втором раунде, но сохраняйте бдительность в третьем. Мистер Фьюри очень любит рестлинг. Я полагаю, что буду бить его, и после моего нокаута он окажется за пределами ринга", - с оптимизмом заявил Уайлдер.

Напомним, бой-реванш Деонтея и Тайсона состоится в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе.