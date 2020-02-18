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Лишь 2 секунды разделили "золото" и "серебро" в индивидуальной женской гонке чемпионата мира по биатлону

Доротея Вирер завоевала свою вторую золотую медаль на родном для себя первенстве.

Лишь 2 секунды разделили "золото" и "серебро" в индивидуальной женской гонке чемпионата мира по биатлону
Доротея Вирер
Фото: SportBox

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве прошла женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

До последних метров дистанции заочная борьба за "золото" шла между итальянкой Доротеей Вирер и немкой Ванессой Хинц.

В итоге, Доротея, которая является победительницей общего зачета Кубка мира прошлого года, всего на 2 секунды опередила Ванессу.

"Бронза" – у представительницы Норвегии Марте Олсбю Ройселанд.

Лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла 11-е место. Причем наша биатлонистка до последнего выстрела претендовала на медаль, но 20-й патрон не попал в цель.

Сборная Украины в Антхольце пока остается без медалей.

Итоги гонки:

  1. Доротея Вирер (1+1+0+0) 43:07,7
  2. Ванесса Хинц (0+0+0+1) +2,2
  3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+0+1) +15,8

...

  • 11. Анастасия Меркушина (0+1+0+1) +1:35,1
  • 29. Вита Семеренко (2+0+1+0) +3:42,5
  • 37. Юлия Джима (0+1+2+2) +4:23,2
  • 42. Валя Семеренко (1+1+0+2) +4:42,0
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