Лишь 2 секунды разделили "золото" и "серебро" в индивидуальной женской гонке чемпионата мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве прошла женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.
До последних метров дистанции заочная борьба за "золото" шла между итальянкой Доротеей Вирер и немкой Ванессой Хинц.
В итоге, Доротея, которая является победительницей общего зачета Кубка мира прошлого года, всего на 2 секунды опередила Ванессу.
"Бронза" – у представительницы Норвегии Марте Олсбю Ройселанд.
Лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла 11-е место. Причем наша биатлонистка до последнего выстрела претендовала на медаль, но 20-й патрон не попал в цель.
Сборная Украины в Антхольце пока остается без медалей.
Итоги гонки:
- Доротея Вирер (1+1+0+0) 43:07,7
- Ванесса Хинц (0+0+0+1) +2,2
- Марте Олсбю Ройселанд (0+1+0+1) +15,8
...
- 11. Анастасия Меркушина (0+1+0+1) +1:35,1
- 29. Вита Семеренко (2+0+1+0) +3:42,5
- 37. Юлия Джима (0+1+2+2) +4:23,2
- 42. Валя Семеренко (1+1+0+2) +4:42,0