Лишь 2 секунды разделили "золото" и "серебро" в индивидуальной женской гонке чемпионата мира по биатлону

Доротея Вирер завоевала свою вторую золотую медаль на родном для себя первенстве.

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве прошла женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

До последних метров дистанции заочная борьба за "золото" шла между итальянкой Доротеей Вирер и немкой Ванессой Хинц.

В итоге, Доротея, которая является победительницей общего зачета Кубка мира прошлого года, всего на 2 секунды опередила Ванессу.

"Бронза" – у представительницы Норвегии Марте Олсбю Ройселанд.

Лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла 11-е место. Причем наша биатлонистка до последнего выстрела претендовала на медаль, но 20-й патрон не попал в цель.

Сборная Украины в Антхольце пока остается без медалей.

Итоги гонки:

Доротея Вирер (1+1+0+0) 43:07,7 Ванесса Хинц (0+0+0+1) +2,2 Марте Олсбю Ройселанд (0+1+0+1) +15,8

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