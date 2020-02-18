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В матче потенциальных соперников "Манчестер Сити" по Второй лиге был забит нелепейший гол

Соавторами казуса стали Оуэн Эванс и Конор Уилкинсон.

В матче потенциальных соперников "Манчестер Сити" по Второй лиге был забит нелепейший гол
Фото: Twitter

Крайне нелепый гол был забит в рамках 34-го тура Второй лиге чемпионата Англии в матче между клубами "Челтнем Таун" и "Лейтон Ориент".

На 17-й минуте 23-летний голкипер "Челтнема" Оуэн Эванс выбивал мяч в поле, но попал мячом в стоявшего в 10 метрах соперника, Конора Уилкинсона, который даже собирался отвернуться.

Так счет в матче был открыт.

Отметим, что уже через минуту хозяева, которые не потеряли шанса побороться за выход в Первую лигу, счет сравняли, а на 88-й минуте и вырвали победу – 2:1.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" на 2 года в участии в еврокубках и наложил на клуб штраф в размере 30 млн евро, за нарушение финансового фэйр-плей.

Кроме того, Английская Премьер-Лига может подвергнуть чемпиона Англии наказанию в виде перевода в низший дивизион, которым как раз и является Вторая лига.

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