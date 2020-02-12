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В Формуле-1 Гран-При Китая официально отложен

Сроки проведения не называются.

В Формуле-1 Гран-При Китая официально отложен
Фото: f1news.ru

FIA и Формула-1 сделали совместное заявление – назначенный на 19 апреля Гран-При Китая отложен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

"В связи с продолжающимся распространением эпидемии коронавируса, после переговоров с китайской федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта (CAMF) и шанхайской спортивно администрацией, промоутер Гран-При Китая – компания Juss Sports Group – официально обратилась с просьбой отложить проведение Гран-При Китая 2020 года.

FIA вместе с Формулой-1 приняли этот запрос и решили перенести Гран-При Китая, который был запланирован на 19 апреля.

В связи с тем, что Всемирная Организация Здравоохранения объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией, FIA и Формула-1 приняли это решение для обеспечения здоровья и безопасности выезжающих на этапы сотрудников, участников чемпионата и болельщиков, поскольку это вызывает серьезную озабоченность.

FIA и Формула-1 продолжают тесно сотрудничать с командами, организаторами, CAMF и местными властями для мониторинга ситуации. Стороны оценят альтернативные сроки проведения Гран-При Китая в этом году, если ситуация улучшится", - говорится в совместном коммюнике.

Гран-При Китая давно стал важной частью календаря, там множество преданных болельщиков Формулы-1. Все мы с нетерпением ждем возвращения этой гонки и желаем всем жителям Китая всего наилучшего в это сложное время».

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