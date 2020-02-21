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Голкипер "Брюгге" сделал голевой пас в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед"

Симон Миньоле выдал шикарный ассист.

Голкипер "Брюгге" сделал голевой пас в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед"
Симон Миньоле
Фото: EPA/UPG

Накануне прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

В частности, в Брюгге одноименный клуб на "Ян Брейдель" принимал "Манчестер Юнайтед".

Матч завершился вничью – 1:1.

Оба мяча были забиты в первой половине встречи.

Открыли счет хозяева. Причем, голевой пас на экс-форварда "Зари" Эммануэля Денниса сделал голкипер Симон Миньоле, который при розыгрыше свободного удара увидел рывок Денниса и сделал точную передачу на 60 метров.

Отметим, что экс-голкипер "Ливерпуля" стал первым вратарем с сентября 2015 года, кому удалось отличиться голевой передачей в Лиге Европы. Тогда это удалось голкиперу "Локомотива" Гильерме в матче против лиссабонского "Спортинга".

Обзор матча "Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" - на сайте официального вещателя ЛЕ.

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