Сборная Норвегии защитила титул чемпиона мира по биатлону в сингл-миксте

В итальянском Антхольц-Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась восьмая гонка - одиночная смешанная эстафета (6 км + 7,5 км).
Сборную Украины представлял дует Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный.
Победу одержала сборная Норвегии (Марте Олсбю-Ройселанд и Йоханнес Бё). Добавим, что именно в таком составе норвежцы выиграли сингл-микст на прошлом ЧМ.
На 18 секунд от чемпионов отстал немецкий тандем.
"Бронза" - у сборной Франции.
Сборная Украины завершила гонку на 10-й позиции.
Итоги гонки:
- Норвегия (0+6) 34:19,9
- Германия (0+5) +17,6
- Франция (0+4) +29,8
- Швеция (0+7) +35,2
- Швейцария (0+9) +40,6
- Австрия (0+4) +54,5
- Россия (0+6) + 1.00,3
...
- 10. Украина Украина (0+8) +1:27,2