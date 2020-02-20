Сборная Норвегии защитила титул чемпиона мира по биатлону в сингл-миксте

В итальянском Антхольц-Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась восьмая гонка - одиночная смешанная эстафета (6 км + 7,5 км).

Сборную Украины представлял дует Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный.

Победу одержала сборная Норвегии (Марте Олсбю-Ройселанд и Йоханнес Бё). Добавим, что именно в таком составе норвежцы выиграли сингл-микст на прошлом ЧМ.

На 18 секунд от чемпионов отстал немецкий тандем.

"Бронза" - у сборной Франции.

Сборная Украины завершила гонку на 10-й позиции.

Итоги гонки:

Норвегия (0+6) 34:19,9 Германия (0+5) +17,6 Франция (0+4) +29,8 Швеция (0+7) +35,2 Швейцария (0+9) +40,6 Австрия (0+4) +54,5 Россия (0+6) + 1.00,3

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