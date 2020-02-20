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Сборная Норвегии защитила титул чемпиона мира по биатлону в сингл-миксте

Украина выступила посредственно.

Сборная Норвегии защитила титул чемпиона мира по биатлону в сингл-миксте
Фото: Украинский биатлон

В итальянском Антхольц-Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась восьмая гонка - одиночная смешанная эстафета (6 км + 7,5 км).

Сборную Украины представлял дует Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный.

Победу одержала сборная Норвегии (Марте Олсбю-Ройселанд и Йоханнес Бё). Добавим, что именно в таком составе норвежцы выиграли сингл-микст на прошлом ЧМ.

На 18 секунд от чемпионов отстал немецкий тандем.

"Бронза" - у сборной Франции.

Сборная Украины завершила гонку на 10-й позиции.

Итоги гонки:

  1. Норвегия (0+6) 34:19,9
  2. Германия (0+5) +17,6
  3. Франция (0+4) +29,8
  4. Швеция (0+7) +35,2
  5. Швейцария (0+9) +40,6
  6. Австрия (0+4) +54,5
  7. Россия (0+6) + 1.00,3

...

  • 10. Украина Украина (0+8) +1:27,2
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