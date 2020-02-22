На чемпионате мира по биатлону, который на выходных завершается в итальянском Антхольц-Антерсельве, полиция ранним утром провела обыски в номерах отеля, где расположилась сборная России, сообщает "Спорт-Экспресс".

У лидера сборной Александра Логинова, а также у Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича были изъяты телефоны и ноутбуки.

"На самом деле спали с Евгений Гараничевым, - сказал Логинов. - Проснулись, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников.

Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои. Попросил привести более компетентного переводчика. Это был запрос от IBU по документам.

Видимо, им так нужно было. Чтобы сегодня, в 6 утра... Забрали компьютер, вещи, телефон. Я не против того, чтобы проверяли, копировали, но забирать...

Ничего не предъявляли. Меня это очень сильно расстраивает. Надеюсь, это не останется замятым. Я даже не говорю про извинения. Это не беспредел, но...", - цитирует чемпиона мира этого года издание.

Кроме того, полиция обыскала автомобиль Логинова.

Напомним, в июле 2015 года решением IBU после реанализа допинг-тестов Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года, его результаты были аннулированы с момента взятия первой подозрительной пробы в ноябре 2013 года.

После победы россиянина в спринтерской гонке на ЧМ в Антхольце ряд иностранных спортсменов, включая лидеров сборных Норвегии и Франции Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада соответственно, и журналистов обрушились на него с критикой за допинговое прошлое.

Отметим, сегодня в Антхольце пройдут две эстафетные гонки - у мужчин и у женщин.