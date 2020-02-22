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"Динамо" выиграло у УАФ спор за право посещения зрителями матча УПЛ против "Ворсклы"

Клуб выпустил разъяснение относительно данного поединка.

"Динамо" выиграло у УАФ спор за право посещения зрителями матча УПЛ против "Ворсклы"
Фото: ФК "Динамо" Киев

На матч 19-го тура Favbet Лиги между "Динамо" и "Ворсклой" смогут попасть ученики общеобразовательных и футбольных школ при условии соответствующего сопровождения. Клуб на своем официальном сайте проинформировал о порядке прохода на стадион.

"Право на бесплатное посещение матча в соответствии с п. "е" ст. 26 Регламента Инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу получают дети - ученики общеобразовательных школ и дети-воспитанники футбольных школ города (в надлежащем сопровождении).

Вход на матч производится на бесплатной основе при наличии соответствующих приглашений (или других документов, подтверждающих право посещения матча) через центральные входные ворота стадиона "Динамо" 22 февраля начиная с 16 часов", - гласит разъяснение.

Матч между "Динамо" и "Ворсклой" должен пройти без зрителей из-за расистского скандала, который был спровоцирован фанатами киевской команды на матче киевлян с "Шахтером" в ноябре прошлого года.

Киевский клуб проинформировал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о посещении матча с "Ворсклой" учениками как образовательных, так и футбольных школ.

Однако УАФ настаивала на том, что данный поединок могут посетить исключительно воспитанники футбольных школ и академий.

Матч состоится сегодня. Начало поединка - в 17:00.

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