Сборная Украины выиграла первую медаль на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлоне в итальянском Антхольце прошла эстафетная гонка у женщин 4х6 км.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и капитана женской команды Елены Пидгрушной завоевала бронзовые медали, уступив чемпионкам – норвежкам 18 секунд.

На втором месте сборная Германии.

Уже меньше, чем через 2 часа состоится мужская эстафетная гонка.

Результаты гонки: