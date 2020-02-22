Сборная Украины выиграла первую медаль на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлоне в итальянском Антхольце прошла эстафетная гонка у женщин 4х6 км.
Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и капитана женской команды Елены Пидгрушной завоевала бронзовые медали, уступив чемпионкам – норвежкам 18 секунд.
На втором месте сборная Германии.
Уже меньше, чем через 2 часа состоится мужская эстафетная гонка.
Результаты гонки:
- Норвегия (1+9) 1:07:05,7
- Германия (0+9) +10,7
- УКРАИНА (0+8) +18,4
- Чехия (0+10) +31,1
- Швеция (1+11) +44,9
- Швейцария (0+11) +47,1
- Польша (0+6) +50,3
- Россия (1+11) +1.02,6