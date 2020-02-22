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Сборная Украины выиграла первую медаль на чемпионате мира по биатлону

Женщины завоевали "бронзу" в эстафете.

Сборная Украины выиграла первую медаль на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлоне в итальянском Антхольце прошла эстафетная гонка у женщин 4х6 км.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и капитана женской команды Елены Пидгрушной завоевала бронзовые медали, уступив чемпионкам – норвежкам 18 секунд.

На втором месте сборная Германии.

Уже меньше, чем через 2 часа состоится мужская эстафетная гонка.

Результаты гонки:

  1. Норвегия (1+9) 1:07:05,7
  2. Германия (0+9) +10,7
  3. УКРАИНА (0+8) +18,4
  4. Чехия (0+10) +31,1
  5. Швеция (1+11) +44,9
  6. Швейцария (0+11) +47,1
  7. Польша (0+6) +50,3
  8. Россия (1+11) +1.02,6
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