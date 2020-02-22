Перед воскресным поединком между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри прошла традиционная процедура взвешивания, на которой американец оказался почти на 19 кг легче своего соперника.

Фьюри показал на весах 273 фунта (123,8 кг), тогда как вес чемпиона составил 231 фунт (104,4 кг).

Оба боксера подошли к реваншу с весом большим, чем у них был в первом бою, но при этом разница осталась такой же - тогда Фьюри весил 254 фунта (115 кг), а Уайлдер - 212,5 фунта (96 кг).

Стоит отметить, что после взвешивания не состоялось традиционной дуэли взглядов. Запрет Атлетической комиссии штата Невада связан с потасовкой после пресс-конференции.

Напомним, Александр Усик дал свой прогноз на реванш Уайлдер – Фьюри.