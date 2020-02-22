Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье
Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье
Валерія Лутковська: «Я вела прямі переговори з представниками ОРДЛО»
Валерія Лутковська: «Я вела прямі переговори з представниками ОРДЛО»
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
Главаря украинской мафии в США приговорили к 16,5 года тюрьмы
Главаря украинской мафии в США приговорили к 16,5 года тюрьмы
В Черниговской области фермер самовольно занял земучастки с памятниками археологии
В Черниговской области фермер самовольно занял земучастки с памятниками археологии
Новая эра
Новая эра
Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Фьюри перевесил Уайлдера на 19 килограммов

До боя остались сутки.

Фьюри перевесил Уайлдера на 19 килограммов
Деонтей Уайлдер (слева) и Тайсон Фьюри
Фото: Boxing Scene

Перед воскресным поединком между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри прошла традиционная процедура взвешивания, на которой американец оказался почти на 19 кг легче своего соперника.

Фьюри показал на весах 273 фунта (123,8 кг), тогда как вес чемпиона составил 231 фунт (104,4 кг).

Оба боксера подошли к реваншу с весом большим, чем у них был в первом бою, но при этом разница осталась такой же - тогда Фьюри весил 254 фунта (115 кг), а Уайлдер - 212,5 фунта (96 кг).

Стоит отметить, что после взвешивания не состоялось традиционной дуэли взглядов. Запрет Атлетической комиссии штата Невада связан с потасовкой после пресс-конференции.

Напомним, Александр Усик дал свой прогноз на реванш Уайлдер – Фьюри.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также