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Очная дуэль украинок Снигур и Костюк определит финалистку турнира ITF в Каире

Украинки выиграли свои четвертьфинальные поединки.

Украинки Дарья Снигур и Марта Костюк вышли в полуфинал турнира ITF в Каире.

17-летняя киевлянка Костюк вышла в 1/2 финала благодаря победе над Изабеллой Шинниковой из Болгарии - 6:1, 6:3.

Фото: EPA/UPG

Ровесница Марты, чемпионка Уимблдона-2019 среди девушек Снигур на пути к полуфиналу одержала победу над румынкой Еленой Габриэлой Русе также в двух сетах - 6:2, 6:1.

Фото: trust.ua

Таким образом две украинки между собой поборются за финал в Каире.

Во втором полуфинале сыграют Тереза Мрдежа (Хорватия) и Алена Большова-Задойнова (Испания).

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