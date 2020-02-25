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"Феррари" приняла меры в связи со вспышкой коронавируса в Италии

Эпидемия затронула и мир автоспорта.

"Феррари" приняла меры в связи со вспышкой коронавируса в Италии
Фото: f1news.ru

В команде Формулы-1 "Феррари" отреагировали на вспышку коронавируса в Италии. В стране зарегистрировано более 200 случаев заболеваний коронавирусом, причем скончалось уже 7 человек.

"Феррари" закрыла свой музей в Маранелло, отменила туры по базе и почти отказалась от бизнес-поездок, сообщает championat.com.

Также сообщается, что ограничения могут непосредственно коснуться гоночной команды. Не исключено, что некоторые сотрудники, в чьем присутствии на автодромах во время Гран-При нет явной необходимости, будут работать удаленно.

Напомним, ранее из-за коронавируса Гран-При Китая перенесли на неопределенную дату.

При этом Гран-При Австралии, первый этап нового сезона, пройдет, как и запланировано с 13 по 15 марта.

Напомним, свой болид на текущий сезон Ferrari представила в театре.

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