4-кратный олимпийский чемпион Мо Фарах признался в употреблении допинга

Легенда британского спорта, 4-кратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира в беге на стайерские дистанции сэр Мо Фарах признался, что употреблял запрещенное вещество L-карнитин и не поставил об этом в известность антидопинговые организации, сообщает The Guardian.

За 2 дня до лондонского марафона 2014 года главный медицинский директор по легкой атлетике Великобритании Роб Чакраверти 4 раза вводил L-карнитин в организм Фара.

При этом на данной процедуре присутствовали руководитель отдела выносливости Барри Фадж, бывший директор по легкой атлетике Великобритании Нил Блэк и бывший тренер Фараха Альберто Салазар, утверждает издание.

Действие L-карнитина на организм аналогично мельдонию. L-карнитин - это природная аминокислота, которая, согласно некоторым исследованиям, при введении прямо в кровоток может помочь ускорить обмен веществ и повысить спортивные результаты.

Отметим, что инъекции L-карнитина официально разрешены антидопинговыми правилами, если объем инъекции менее 50 мл каждые шесть часов. Однако Фарах через шесть дней после тех самых инъекций в своей официальной форме допинг-контроля не записал L-карнитин, хотя был обязан это сделать.

И в 2015 году на допросе USADA британец категорически отрицал применение L-карнитина. Однако в последствии Фарах изменил свои показания.

Он сообщил, что делал инъекции L-карнитина перед Лондонским марафоном, но просто забыл об этом, ведь прошло много времени. На допрос также вызывали команду Фараха. По показаниям Чакраверти, объем четырех инъекций в сумме не превышал 13,5 мл, что является допустимым. Правда, никаких документальных подтверждений сказанному не нашлось – записи об инъекциях отсутствуют.

Фактически, доказать, что было нарушение (и превышение допустимой дозы) – невозможно. Но явно заставляет задуматься о честности как спортсмена, так и его команды.

Отметим, что Лондонский марафон-2014 стал первым для Мо Фараха. Он занял тогда восьмое место.

Напомним, UKAD не намерено отдавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела Салазара.