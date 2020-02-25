Известный голливудский актер, обладатель двух "Оскаров" Джордж Клуни всерьез рассматривает возможность купить испанскую "Малагу", сообщает AS.

Американская группа инвесторов во главе с 58-летним актером могут спасти "анчоусов" от банкротства.

На данный момент клуб, за который еще не так давно выступал украинец Евгений Селезнев, принадлежит катарскому бизнесмену шейху Абдулле Аль Тани, который намерен выручить за команду 100 млн евро.

В 2010 году миллиардер приобрел "Малагу" за 36 млн евро, но со временем потерял к испанскому футболу интерес.

Сейчас "анчоусы" выступают в Сегунде, где занимают 14-е место в турнирной таблице.

Напомним, болельщики "Малаги" уже "похоронили" клуб - перед домашним матчем "Малаги" против "Нумансии" (2:1) болельщики клуба взяли гроб и, надев маски, прошлись по улицам прямо к стадиону.