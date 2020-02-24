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Игрок "Лацио" повторил рекорд результативности Серии А

Чиро Иммобиле забил свой 27-гол в текущем розыгрыше.

Игрок "Лацио" повторил рекорд результативности Серии А
Чиро Иммобиле (слева)
Фото: EPA/UPG

В 25-м туре Серии А, который был ознаменован отменой 4-х встреч из-за коронавируса, в Генуе местная "Дженоа" принимала одного из лидеров – "Лацио" и проиграла – 2:3.

Таким образом, римляне продлили свою удивительную серию и не проигрывают уже 20 туров подряд.

Кроме того, форвард "Лацио" Чиро Иммобиле в матче на "Луиджи Феррарис" своим голом на 51-й минуте вписал свое имя в историю Серии А.

30-летний игрок сборной Италии, чье имя (Immobile) переводится, как "неподвижный" повторил историческое достижение 61-летней давности игрока "Интера" Антонио Анджелилло . Чиро забил 27 мячей в 25-ти турах Серии А.

Отметим, что Иммобиле является лидером гонки бомбардиров в чемпионате Италии.

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