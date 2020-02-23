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Лидер российской биатлонной сборной снялся с чемпионата мира из-за проведенных накануне полицией обысков

Александр Логинов не примет участие в масс-старте.

Лидер российской биатлонной сборной снялся с чемпионата мира из-за проведенных накануне полицией обысков
Пьедестал после спринта ЧМ-2020
Фото: EPA/UPG

Сегодня двумя масс-стартами завершается чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Однако в заключительной гонке чемпионата не примет участие обладатель "золота" Антхольца в спринте российский биатлонист Александр Логинов.

Вчера итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживает Логинов, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

Россиянин все же выступил в эстафете в этот день, но после гонки заявил, что раздумывает о завершении карьеры.

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