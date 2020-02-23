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В Серии А перенесены из-за коронавируса несколько матчей, включая игру "Аталанты" Малиновского

Премьер-министр Италии отменил спортивные соревнования в нескольких регионах страны.

В Серии А перенесены из-за коронавируса несколько матчей, включая игру "Аталанты" Малиновского
Руслан Малиновский
Фото: © Atalanta B.C

Спортивные соревнования в регионах Венето и Ломбардия отменены по распоряжению премьер-министра Италии Джузеппе Конте из-за случаев заболевания коронавирусом.

В том числе под отмену попали 3 матча Серии А, включая игру "Аталанты" Руслана Малиновского против "Сассуоло", сообщает La Gazzetta dello Sport.

На неопределенный срок также перенесены матчи "Интер" - "Сампдория" и "Верона" - "Кальяри". Под запрет проведения попали игры Серии D в группах из указанных регионов.

При этом отмечается, что команды из этих регионов могут участвовать в выездных матчах, за исключением, если их игроки не находятся в непосредственных очагах заражения.

Ранее стало известно, что власти Италии ограничили свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны из-за роста количества зараженных коронавирусом. Госпитализирован 51 человек. 

От коронавируса COVID-19 в Италии скончались два человека. 21 февраля умер 78-летний мужчина. На следующий день умерла 75-летняя жительница Ломбардии.

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