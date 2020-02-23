В Италии ограничили свободу передвижения в регионах с больными на коронавирус

В Ломбардии и Венето закрыли супермаркеты, школы и общественные учреждения.

Правительство Италии ввело ограничение свободы передвижения в областях, где распространились случаи заражения коронавирусом COVID-19. Об этом в субботу заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает DW.

По последним данным, в Италии зафиксированы 79 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, один вылечился.

Наибольшее количество - 54 случая - приходится на Ломбардию, где особые меры затронули около 50 тысяч человек в десяти населенных пунктах близ города Кодоньо в 60 км от Милана.

В самом Кодоньо закрыты супермаркеты и рестораны. В Милане по распоряжению мэра были закрыты муниципальные общественные учреждения.

В соседнем регионе Венето зафиксировано 17 случаев, в ряде городов также приостановлена работа школ, спортивных центров, баров и дискотек.

Власти распорядились отменить все спортивные и общественные мероприятия 23 февраля в этих двух регионах.

Кроме того, власти постановили помещать на карантин с активным наблюдением тех, кто контактировал с лицами, у которых подтвердилось заболевание. При этом Италия не будет приостанавливать шенгенский договор, который предусматривает свободное перемещение в ЕС.

В отношении тех, кто не будет соблюдать положения указа, могут начать уголовное расследование, наказание в рамках которого может предусматривать арест на три месяца.

Премьер страны также добавил, что правительство вскоре выпустит второй указ, который направлен на борьбу с экономическими трудностями из-за последствий распространения коронавируса.

Напомним, первым умершим от вируса гражданином ЕС стал 78-летний житель итальянского региона Венето. Вторая жертва коронавируса - 77-летняя женщина, скончавшаяся в Ломбардии.

Италия - наиболее пораженная коронавирусом из европейских стран, еще 31 января в стране объявили ЧП из-за распространения инфекции.