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Американские военные провели учения, имитируя ядерную войну с Россией

Согласно легенде, РФ нанесла ядерный удар по объекту НАТО в Европе.

Американские военные провели учения, имитируя ядерную войну с Россией

В США прошли военные маневры, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе. Об этом 21 февраля на брифинге сообщил представитель Пентагона.

По его словам, были "небольшие учения", сценарий которых предусматривал непредсказуемую ситуацию в Европе, при котором началась война с Россией. 

Согласно легенде учений, российская сторона решает задействовать ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории Североатлантического альянса. 

"Потом начинается разговор, который был бы в этом случае, сначала с министром обороны, а затем в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ", - рассказал представитель министерства обороны США.

Американские военные симулировали ответ с использованием ядерного оружия.

Напомним, в декабре Россия сымитировала атаку на американский эсминец в Черном море.

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