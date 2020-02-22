Американские военные провели учения, имитируя ядерную войну с Россией

В США прошли военные маневры, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе. Об этом 21 февраля на брифинге сообщил представитель Пентагона.

По его словам, были "небольшие учения", сценарий которых предусматривал непредсказуемую ситуацию в Европе, при котором началась война с Россией.

Согласно легенде учений, российская сторона решает задействовать ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории Североатлантического альянса.

"Потом начинается разговор, который был бы в этом случае, сначала с министром обороны, а затем в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ", - рассказал представитель министерства обороны США.

Американские военные симулировали ответ с использованием ядерного оружия.

Напомним, в декабре Россия сымитировала атаку на американский эсминец в Черном море.