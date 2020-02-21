Путин предложил Беларуси компенсацию за нефть за счет премий нефтяных компаний

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о предложении президента России Владимира Путина компенсировать 300 млн долларов США за потери от снижения таможенной пошлины на нефть.

Об этом информирует белорусское госагентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что поговорил с Путиным по телефону.

"Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года. Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", - заявил президент Беларуси.

Предложение Путина Лукашенко назвал "неожиданным" и "хоть каким-то движением вперед".

С 2019 года Россия проводит реформу, постепенно заменяя экспортные пошлины на нефть налогом. Из-за этого стоимость нефти для Беларуси может вырасти до мирового уровня. Раньше Минск закупал ее по льготной цене. За 2019 год Беларусь импортировала из России более 17 млн тонн нефти, пишет Радио Свобода.

1 января Минск остановил экспорт нефтепродуктов и нефти, добываемой на территории республики, поскольку поставки российских компаний в Беларуси были прекращены из-за разногласий в цене на нефть и в тарифах на транзит российского сырья. Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% от всей потребности.

Лукашенко также заявил, что страна планирует 30% нефти закупать через Украину. В феврале США заявили, что готовы обеспечить Беларусь нефтью вместо России.

7 февраля после встречи Лукашенко и Путина было принято решение, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. В согласованном обеими сторонами индикативном балансе беспошлинных поставок нефти из России в Беларусь на 2020 год указаны поставки в объеме 23,5 миллионов тонн.

Переговоры о нефти и газе проходили на фоне широкой дискуссии о возможной дальнейшей интеграции Беларуси и России. Лукашенко обвинял российскую сторону в стремлении "выкрутить Минску руки", чтобы "добиться сговорчивости". Он подчеркивал, что не поступится суверенитетом страны.