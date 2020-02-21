Саммит ЕС по бюджету завершился безрезультатно

Разногласия государств ЕС были "слишком велики, чтобы прийти к соглашению".

Главы государств и правительств Европейского Союза по завершению саммита в Брюсселе не смогли достигнуть договоренностей по бюджету сообщества на 2021-2027 годы.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Разногласия - "все еще слишком велики, чтобы прийти к соглашению", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам двух дней переговоров.

Глава германского правительства не назвала возможной даты следующей встречи на высшем уровне, однако подчеркнула, что "вернуться (к проблеме бюджета, - ред.) придется".

Глава Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь пояснил, что европейским лидерам "необходимо больше времени".

Сложности с достижением договоренностей, в частности, связаны с тем, что Великобритания, которая занимала второе место после Германии по размерам взносов в ЕС, вышла из Евросоюза. В результате "Брексита" бюджет Европейского Союза недополучит 75 млрд евро.

В этой связи одним из главных спорных моментов стали размеры отчислений. Государства, которые перечисляют в бюджет ЕС больше, чем получают из него в виде различных дотаций, высказывались против наращивания вклада каждой страны свыше 1% суммарного валового национального дохода (ВНД) за семь лет. Речь идет, в первую очередь, о так называемой "экономной" четверке чистых вкладчиков: Нидерландах, Австрии, Дании и Швеции.

В свою очередь целый ряд менее зажиточных стран и представители Европарламента настаивали на увеличении бюджета до 1,3% ВНД, уточняет AP.

Бюджет ЕС формируется на основании семилетних рамочных бюджетных планов. Переговоры о так называемом "долгосрочном финансовом планировании" в Европейском Союзе практически всегда представляют собой длительную борьбу между странами-донорами и получателями бюджетных денег.