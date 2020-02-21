Украинские поставки нефти из Ливии должны быть в безопасности – посол Турции Гюльдере

Турция согласна с тем, что необходимо обеспечить безопасное прохождение украинских поставок нефти из Ливии. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Мы хотим, чтобы и украинские поставки энергоносителей были в безопасности, а также жизнь и здоровье граждан Ливии», - сказал дипломат.

В то же время он отметил, что Турция, как и Украина заинтересована в стабильной и мирной ситуации в африканской стране.

«Цель Турции, Украины, ливийцев – это стабильная, безопасная, спокойная Ливия. Турция находится именно в этом дискурсе: мы пытаемся помочь обеспечить стабильность тому правительству, которое ООН считает законным. Некоторые страны имеют противоположную точку зрения, они поддерживают другие силы, чья законность не признается ООН. Мы надеемся на то, что берлинский процесс принёсет наконец-то мир в Ливию», - поалагет посол.

Напомним, с ноября 2019 года АО «Укртранснафта» начала прием ливийской нефти сорта El Sharara в нетранспортную систему страны для ее дальнейшей транспортировки на Кременчугский НПЗ («Укртатнафта»).

Ранее парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию для поддержки Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сараджем.

После свержения Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране. Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи.

В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Саражда.

Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль значительную часть территории страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.