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Турция может рассмотреть вопрос поставок ядерного топлива из Украины – посол

Главное, чтобы Киев сделал предложение.

Турция может рассмотреть вопрос поставок ядерного топлива из Украины – посол
Посол турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере
Фото: Youtube

Турция может рассмотреть возможность украинских поставок ядерного топлива для турецких АЭС. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Мы готовы в этих вопросах к любому сотрудничеству, любому диалогу с теми странами, которые готовы к такому же диалогу, включая Украину. Будет предложение, мы будем готовы его рассмотреть», - заявил посол.

В то же время дипломат указал, что Турция может внести свою лепту в развитие энергетической безопасности Украины. Он полагает, что Украина всё ещё может стать частью капитала газопровода TANAP и диверсифицировать посредством турецкой ГТС поставки газа – азиатского происхождения.

«…Сможет ли через турецкую ГТС поставляться, например, азиатский газ в Европу, и сможет ли Украина его закупать на точке выхода? Скажу так: и этот вопрос можно обсуждать. Есть цель увеличить мощность TANAP с 16-ти до 31-го миллиарда. Если у Украины будет желание приобретать и этот газ, мы не видим никаких препятствий, чтобы его не продавать», - указал посол.

TANAP - самый длинный отрезок "Южного газового коридора" из Азербайджана в Европу. На начальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе в проект могут быть подключены и другие источники.

Его стоимость составила около 6,5 млрд долларов. Акционерами TANAP являются азербайджанский SOCAR (51%), турецкий газопроводный оператор BOTAS (30%), BP (12%) и SOCAR Turkey (7%).

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