​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Новая эра
Новая эра
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
ГлавнаяМир

Турецкий бизнес ожидает открытия рынка земли в Украине – посол Турции Гюльдере

Дипломат отметил, что это поможет усилить экономические взаимоотношения двух стран.

Турецкий бизнес ожидает открытия рынка земли в Украине – посол Турции Гюльдере
Фото: Макс Левин

Турецкий бизнес станет активным участником рынка земли после того, как официальный Киев примет соответствующий закон. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Сельское хозяйство может стать важным пунктом сотрудничества в нашей повестке дня. Турецкие бизнесмены пристально следят за процессом реформ в Украине. Так же речь идет и о сельхозземлях. Наш бизнес на этом направлении видит возможности как для зарабатывания денег, так и для развития торговли и дополнительных инвестиций», - отметил дипломат.

В то же время он напомнил, что Украина и Турция планируют увеличить свой товарооборот с фактически $5 млрд до $10 млрд за счёт создания Зоны свободной торговли, расширения возможностей для инвестирования в Украину и новых законодательных инициатив украинской власти.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

Александр ДемченкоАлександр Демченко
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также