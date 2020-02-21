Турецкий бизнес ожидает открытия рынка земли в Украине – посол Турции Гюльдере

Дипломат отметил, что это поможет усилить экономические взаимоотношения двух стран.

Турецкий бизнес станет активным участником рынка земли после того, как официальный Киев примет соответствующий закон. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Сельское хозяйство может стать важным пунктом сотрудничества в нашей повестке дня. Турецкие бизнесмены пристально следят за процессом реформ в Украине. Так же речь идет и о сельхозземлях. Наш бизнес на этом направлении видит возможности как для зарабатывания денег, так и для развития торговли и дополнительных инвестиций», - отметил дипломат.

В то же время он напомнил, что Украина и Турция планируют увеличить свой товарооборот с фактически $5 млрд до $10 млрд за счёт создания Зоны свободной торговли, расширения возможностей для инвестирования в Украину и новых законодательных инициатив украинской власти.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.