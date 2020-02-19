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Рада рассмотрела 16% правок к законопроекту о земле

Принятие законов в украинском парламенте заблокировано на несколько недель.

Рада рассмотрела 16% правок к законопроекту о земле
Фото: Макс Левин

Верховная Рада в среду продолжила рассматривать поправки к законопроекту №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Утреннее заседание закончилось в процессе обсуждения поправки №649, тогда как их общее количество - 4018.

Таким образом, за четыре пленарных дня депутаты рассмотрели всего 16% поправок.

Следующий раз депутаты соберутся в зале 20 февраля.

По оценкам представителей президентской фракции "Слуга народа", с такими темпами финальное голосование за законопроект может состояться только в апреле.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

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