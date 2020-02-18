Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Путин уволил своего помощника Суркова
Путин уволил своего помощника Суркова
Очі Майдану
Очі Майдану
СНБО собрался на заседание
СНБО собрался на заседание
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины, - разведка
РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины, - разведка
План уничтожения Майдана
План уничтожения Майдана
ГлавнаяПолитика

​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН

"Это насчет независимости сепаратистов от России".

​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
Кристофер Хойзген

Постпред Германии при ООН Кристофер Хойзген привел доказательства причастности Российской Федерации к вооруженному конфликту на востоке Украины.

Об этом он заявил на инициированном Россией заседании Совета безопасности ООН по Украине, которое проходит в Нью-Йорке.

"Десять дней назад руководитель "ДНР" на своем веб-сайте сказал, что господин Пашков будет действующем руководителем Донецка. Он был до этого вице-губернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России", - рассказал Кристофер Хойзген.

Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ выдала российские паспорта 227 жителям оккупированной территории Донбасса.

"Вот - участие России", - заявил Хойзген.

"Я был в Минске, и велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И г-н Сурков (который до 17 февраля находился на должности помощника президента РФ и отвечал за украинское направление, - ред.), который вел переговоры, сказал: «Я это сделаю». И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер от сепаратистов. Это насчёт независимости сепаратистов от России", - заявил постпред Германии при ООН.

Как сообщалось, заседание Совбеза ООН созвано в связи с годовщиной минских договоренностей.

Украинская делегация в Совбезе ООН намерена поднять вопрос обострения боевых действий на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram

Читайте также