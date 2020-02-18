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Украина поднимет вопрос эскалации в ОРДЛО на заседании Совбеза ООН

Заседание Совета безопасности ООН состоится сегодня. 

Украина поднимет вопрос эскалации в ОРДЛО на заседании Совбеза ООН
Фото: EPA/UPG

Украинская делегация на заседании Совета безопасности ООН поднимет вопрос атаки боевиками позиций Вооруженных сил Украины возле линии разграничения на Донбассе. Обь этом на фейсбуке сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Украина поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица", - написал Николенко.

Напомним, во вторник в Нью-Йорке состоится заседание Совета безопасности ООН, где будут обсуждать исполнение Минских соглашений. Начало заседания, инициированое делегацией РФ, запланировано на 22.00 (по киевскому времени). 

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