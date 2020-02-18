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Аваков осудил протесты против возвращения украинцев из Уханя

"Если мы думаем о своих гражданах, мы должны этих людей забрать и спасти".

Аваков осудил протесты против возвращения украинцев из Уханя

Министр внутренних дел Арсен Аваков осудил протесты украинцев против возвращения в Украину украинцев из Уханя, где бушует эпидемия коронавируса COVID-19. Об этом он сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Также министр рассказал, что на протяжении последних дней месседж не пускать украинцев из Китая распространяется и в социальных сетях.

«Они призывают: "Не допустим коронавирус в Украине! Нет", - заявляет сессия поселкового совета ... "Мы не допустим этих людей к нам, потому что они несут с собой вирус". Или собирают сессию областного совета: "Мы не впустим этих людей к нам. В этот момент мне стыдно, и я хочу этих людей спросить: "А вы кого собираетесь не упустить в Украину? Людей, попавших в беду, в эпицентр одной из крупнейших катастроф, которая произошла? Украинская, которые попросили у своей страны поддержки? Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя, его родителей, трех 19-летних девушек из Харькова и Львова, мальчика из Черновцов? Кого? Украина только тогда Украина, только тогда Государство, когда думает о своих гражданах. Мы не богаты, у нас нет миллионов, у нас нет широкофюзеляжных самолетов, которые летают по всему миру, но у нас есть совесть. И если мы думаем о своих гражданах, мы должны этих людей забрать и спасти», - отметил Арсен Аваков.

Напомним, в последние несколько дней в поселках Шкло (Львовская область) и Микулинцы (Тернопольская область) прошли митинги против размещения эвакуируемых украинцев в местных санаториях. Президент Владимир Зеленский заявил, что если политики будут подстрекать местных жителей протестовать, он поселит украинцев из Китая в особняки в Конча-Заспе.

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