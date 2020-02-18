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Советник премьера Голик: "Укравтодор" при Новаке - это распил дорог на кусочки

По его мнению, с "Укравтодором" как с балансодержателем трасс должны работать только крупные компании.

Советник премьера Голик: "Укравтодор" при Новаке - это распил дорог на кусочки
Юрий Голик

При бывшем руководителе Славомире Новаке "Укравтодор" был децентрализирован. В результате масса групп влияния получили в свои руки должности глав служб автомобильных дорог в областях и через них диктовали условия всему рынку.

Об этом в интервью "Лига.Бизнес" заявил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Почему в случае дороги Н-09 Мукачево-Львов от участников тендера требуют одно, а в случае с дорогой Н-08 Запорожье-Мариуполь - другое? А иногда такое происходит на несчастном участке в 200 км, который нарезан на кусочки по 7 км. И для каждого из них разное тендерное задание. Это значит, что каждый кусочек там выписывали под кого-то. И весь Укравтодор до прихода Кубракова (нынешнего главы, - ред.) - это история распила дорог на кусочки и местных князьков", - сказал Голик.

По мнению советника премьера, с "Укравтодором" как с балансодержателем трасс должны работать только крупные компании, каждая из которых в предыдущие годы себя зарекомендовала.

"Сейчас в "Укравтодоре" создана достаточно жесткая, единая тендерная документация. Новые тендеры уже объявляются по ней. Она отсеивает мелкие компании и заставляет их сосредоточиться на работе с областями", - сообщил он.

Голик также сказал, что работа направлена на создание прозрачного рынка, который бы работал по единым правилам: и в Закарпатской области, и в Луганской. Происходит процесс централизации, когда Укравтодор, как заказчик и организация, определяющая правила игры, в режиме реального времени следит за тем, что происходит в каждой области.

Ранее Голик сообщил, что средства, полученные "Нафтогазом" от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, могут быть направлены на ремонт дорог в Украине. Это станет один из источников финансирования ремонта дорог в 2020 году. Кроме того, в Дорожном фонде уже заложено 31,5 млрд грн для "Укравтодора" и 22 млрд грн для областных администраций на ремонт дорог. Еще около 20 млрд грн будет привлечено под гарантии государства от коммерческих организаций.

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