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МИД Украины призывает мир осудить эскалацию конфликта на Донбассе

"Это - нарушение последних договоренностей, достигнутых на встрече лидеров стран в "нормандской четверки".

МИД Украины призывает мир осудить эскалацию конфликта на Донбассе
Екатерина Зеленко
Фото: LB.ua

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество осудить эскалацию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила спикера МИДа Екатерина Зеленко в своем микроблоге Twitter.

"Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв", - написала она.

Зеленко подчеркнула, что это - нарушение последних договоренностей, достигнутых на встрече лидеров стран в "нормандской четверки".

Напомним, около 5 часов утра 18 февраля боевики атаковали позиции Объединенных сил в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минского соглашениями. Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, один военнослужащий ВСУ погиб, четверо получили легкие ранения. Позиции не потеряны.

Президент Владимир Зеленский назвал обострение на Донбассе "циничной провокацией" с целью сорвать мирный процесс.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус выразил обеспокоенность в связи с атакой поддерживаемых Россией боевиков на позиции ВСУ.

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