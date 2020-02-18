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Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Детей грудного возраста до двух лет будут кормить бесплатно в школах и садиках.

Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев. Об этом свидетельствует сайт Верховной рады.

Отмечается, что 18 февраля документ был возвращен с подписью от президента. 

Впервые этот документ был получен Верховной Радой в 2015 году. Рада приняла его с поправками 16 января, 3 февраля закон подписал спикер.

Закон предусматривает, обеспечение детским питанием за счет государства гарантируется: детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, имеют статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц.

Согласно закону, питание будет предоставляться детям из этих категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.

Напомним, в прошлом году Кабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООС.

Также осенью 2019 года Кабмин выделил 300 млн грн на жилье для переселенцев и ветеранов. Сообщалось, что этих средств должно хватить на 950 семей.

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