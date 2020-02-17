Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Жители львовского поселка вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая
Жители львовского поселка вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли

Третьего ребенка спасли местные жители. Он госпитализирован.

В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли
Фото: dpchas.com.ua

Вечером 17 февраля в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей 2007 года рождения, двое из них погибли.

Об этом информирует пресс-центр ГосЧС.

Третьего ребенка спасли местные жители. У него переохлаждение. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Бойцы подразделения ГосЧС достали из пруда тела двух погибших детей. К работам от ГосЧС привлекалось 7 чел. личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Это вторая подобная трагедия за последние дни. 8 февраля в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули три ребенка 2014 года рождения.

Ранее также сообщалось, что 16 февраля в селе Новое Заселье Днепропетровской области рыбак провалился под лед и погиб. Сотрудникам ГосЧС не удалось его спасти.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также