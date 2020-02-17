В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли

Вечером 17 февраля в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей 2007 года рождения, двое из них погибли.

Об этом информирует пресс-центр ГосЧС.

Третьего ребенка спасли местные жители. У него переохлаждение. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Бойцы подразделения ГосЧС достали из пруда тела двух погибших детей. К работам от ГосЧС привлекалось 7 чел. личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Это вторая подобная трагедия за последние дни. 8 февраля в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули три ребенка 2014 года рождения.

Ранее также сообщалось, что 16 февраля в селе Новое Заселье Днепропетровской области рыбак провалился под лед и погиб. Сотрудникам ГосЧС не удалось его спасти.