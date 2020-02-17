Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Жители львовского поселка вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая
Жители львовского поселка вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Дрогобычском педуниверситете преподаватель совершил самоубийство

66-летний завкафедрой математики имел проблемы со здоровьем.

В Дрогобычском педуниверситете преподаватель совершил самоубийство
Фото: vartonews.com.ua

В Дрогобыче Львовской области в понедельник, 17 февраля, в одном из учебных корпусов педагогического университета имени Ивана Франко повесился 66-летний преподаватель.

Его тело обнаружили сотрудники. Погибший - доктор физико-математических наук, профессор, пишет местное издание Варто.

66-летний Богдан Винницкий, который работал заведующим кафедрой математики, имел проблемы со здоровьем, жаловался на сильные боли в голове.

Погибший оставил посмертную записку.

Обстоятельства смерти сейчас устанавливают правоохранители.

Согласно информации на официальном сайте вуза, Богдан Винницкий был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также