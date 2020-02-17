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​Россия должна отпустить украинских рыбаков через 10 дней после ареста, - глава ГПСУ

"Нет никаких оснований утверждать, что украинцы занимались незаконной рыбной ловлей".

​Россия должна отпустить украинских рыбаков через 10 дней после ареста, - глава ГПСУ
Сергей Дейнеко
Фото: Lb.ua

Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко подчеркивает, что в настоящее время нет никаких оснований утверждать, что задержанные пограничниками ФСБ России украинские моряки занимались незаконной рыбной ловлей.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент информации, которая бы четко указывала на то, что задержанные российской стороной граждане осуществляли незаконный вылов рыбных ресурсов, у нас нет. Поэтому мы можем оценивать только информацию, которая есть у нас в наличии и к которой мы имеем доступ", - сказал Дейнеко.

Он рассказал, что действительно 14 февраля маломерное судно вышло за места базирования, а в дальнейшем появилась информация о задержании судна с четырьмя гражданами Украины.

"Мы на данный момент знаем всех граждан, которые задержаны. Делаем всё возможное совместно с Министерством иностранных дел Украины и остальными правоохранительными органами для скорейшего возвращения граждан на территорию Украины", - подчеркнул глава ГПСУ.

Дейнеко также рассказал, что задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе на территории временно оккупированного Крыма - в Керчи. "Вчера так называемый суд РФ привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. После этого они в установленном порядке должны быть возвращены на территорию Украины", - подчеркнул он.

Дейнеко сообщил, что украинцы были задержаны россиянами на расстоянии 30 миль от берега. Он также отметил, что акватория Азовского моря, в соответствии с соглашением между Украиной и РФ, определена как акватория, в которой осуществляется совместное использование водных ресурсов, поэтому российские пограничники имели право остановить судно, осмотреть, проверить документы.

"У нас есть в наличии только видео, обнародованное российской стороной, где собственник судна якобы сознается в том, что у граждан Украины не было с собой документов, которые подтверждают их личность, и которые разрешали бы вылов рыбы. И, соответственно, имели запрещенные орудия для рыбной ловли. Но я подчеркиваю, что эта информация на данный момент нами не может быть подтверждена", - сказал Дейнеко.

Напомним, 15 февраля пресс-служба пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму сообщила о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту. В воскресенье, 16 февраля, российский суд арестовал украинцев на 10 суток.

В 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.

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