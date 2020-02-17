Полицейские Вознесеновского района Запорожья "прикрыли" деятельность онлайн порностудии. Об этом сказано в пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

При обыске правоохранители изъяли компьютерную технику, с помощью которой осуществлялось распространение порно-контента, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

«Для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей через объявления в сети Интернет, арендовали квартиру и организовали работу студии. Женщины с использованием компьютера осуществляли авторизованный вход на тематический сайт в сети Интернет, где путем демонстрации половых органов и имитации полового акта создавали трансляция в режиме реального времени с контентом порнографического характера, за что получали денежное вознаграждение от пользователей сайта», - сказано в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Напомним, в мае 2019 года подобную порностудию разоблачили в Харькове. Девушки-модели точно так же общались с клиентами в режиме реального времени через веб-камеры.