В Припутнях прихожанин УПЦ МП ударил священника ПЦУ

В селе Припутни Ичнянского района Черниговской области избили священника Свято-Рождество-Богородицкого прихода поместной Православной церкви Украины, которой суд передал храм, принадлежавший ранее Московскому патриархату.

Об этом сообщается на сайте полиции.

16 февраля в полицию обратился житель села Припутни и сообщил, что возле местной церкви ему нанесли телесные повреждения. "Заявитель с представителями религиозной общины Православной церкви Украины пришел на территорию храма, чтобы зачитать выписку из Государственного реестра об изменении религиозного подчинения общины. По словам священнослужителя, на входе в храм их встретил священник УПЦ МП и другие жители села, один из которых якобы нанес заявителю удар головой в лицо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители села разделились в своих религиозных симпатиях на два противоположных лагеря. Часть прихожан поддерживает переход в ПЦУ, а другая предпочитает остаться в составе УПЦ МП.

"Учитывая социальное напряжение в селе, полиция приняла превентивные меры и не дала межконфессиональному конфликту обостриться. Правоохранители и в дальнейшем будут поддерживать общественный порядок", - сообщили в полиции.

Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами. Продолжается досудебное расследование.

Религиозно-информационная служба Украины уточнила, что пострадавший - священнослужитель Леонтий Пустовойт.

Напомним, ранее на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний. Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию.